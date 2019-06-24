Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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Bu transferde bir pürüz çıkması durumunda ise bonservisi elinde olan Douglas için olan girişime hız verilecek. Geçtiğimiz sezon Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcu, 32 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çekti.