Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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