Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme yaptı. İşte o paylaşımlar...
Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesinin ardından ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Siyah-beyazlıların sosyal medyadan "Boğazın efendi" notuyla paylaştığı videoda kanaryanın kafese konulması ve aslana tasma takılması dikkat çekti.
Öte yandan Beşiktaş'ın X'teki İngilizce hesabından Kadıköy'deki sevinç resmi paylaşıldı ve "Boğazın diğer yakasında 'rutin' bir galibiyet... Evimizde gibi hissediyoruz!" notu düşüldü.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımları: