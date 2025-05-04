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        Haberler Bilgi Yaşam Mutluluk bir sarılma uzakta olabilir! Sadece 20 saniyelik bir sarılmanın vücudunuzdaki etkilerine çok şaşıracaksınız!

        Sadece 20 saniyelik bir sarılmanın vücudunuzdaki etkilerine çok şaşıracaksınız!

        Sarılmak, yalnızca duygularımızı ifade etmenin bir yolu değil; aynı zamanda ruhsal ve fiziksel sağlığımızı destekleyen güçlü bir araçtır. Bilimsel çalışmalar, sadece 20 saniyelik bir sarılmanın bile kalp sağlığını iyileştirdiğini, stres hormonlarını azalttığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteriyor. Bu basit eylem, insan bedeninde şaşırtıcı değişimler yaratabiliyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 04.05.2025 - 08:30
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        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
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        Günümüzde stres, yalnızlık ve kaygı gibi sorunlar birçok insanın yaşamını olumsuz etkiliyor. Ancak yapılan araştırmalar, sevdiklerimizle kurduğumuz fiziksel temasın, özellikle de uzun süreli bir sarılmanın, ruhsal dengemizi yeniden kurmamıza yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Sarılmak, sadece bir alışkanlık değil; hormonlarımızı etkileyen, kalbimizi rahatlatan ve bizi hayata daha bağlı hissettiren bir iyileşme şekli!

        SARILIRKEN HANGİ HORMONLAR SALGILANIR?

        Sarılmak, vücutta dopamin, serotonin ve oksitosin gibi hormonların salgılanmasına neden olur. Dopamin, zevk ve ödül hissiyle ilişkilendirilir ve kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Serotonin, antidepresan etkisi olan bir hormon olup kaygıyı azaltır ve duygusal dengeyi sağlar.

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        En çok bilinen hormonlardan biri olan oksitosin ise “aşk hormonu” olarak da anılır. Bu hormon, yalnızlık hissini azaltır, bağış duygularını artırır, kan basıncını dengeler ve hatta kalp sağlığını destekler. Tüm bu hormonların salgılanması, bir sarılma esnasında bedende hem fiziksel hem de ruhsal bir rahatlama yaratır.

        20 SANİYELİK BİR SARILMANIN BEDENDE YARATTIĞI ETKİLER

        Uzmanlara göre, en az 20 saniye süren bir sarılma, vücutta gerçek anlamda bir fizyolojik değişim başlatıyor. Bu süre boyunca oksitosin düzeyi ciddi oranda artarken, stres hormonu olan kortizol seviyesinde düşüş gözleniyor. Bu da kan basıncını düşürüyor, kalp ritmini yavaşlatıyor ve kişinin daha huzurlu hissetmesini sağlıyor.

        Ayrıca uzun süreli sarılmalar bağışıklık sistemini aktive ederek hastalıklara karşı direnci artırıyor. Hatta yapılan bazı araştırmalarda, düzenli sarılmanın vücudun enfeksiyonlara karşı daha hızlı tepki verdiği gösteriliyor. Bu kadar kısa sürede elde edilen bu faydalar, sarılmanın aslında ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

        SARILMANIN PSİKOLOJİK FAYDALARI

        Sarılma, yalnızca fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda psikolojik sağlığı da olumlu yönde etkiliyor. Güvendiğimiz biriyle kurulan yakın temas, beynin güven sinyalleri üretmesine neden olur. Bu da kişide aidiyet hissini artırır ve sosyal bağların güçlenmesini sağlar. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerde, düzenli sarılmaların anksiyeteyi azalttığı ve kişiyi daha güvende hissettirdiği biliniyor.

        Ayrıca çocuklukta alınan sarılmaların, ileriki yaşlarda özgüveni olumlu etkilediği ve kişinin kendini daha çok sevmesine katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sarılma, içten bir teselli olmasının ötesinde, duygusal iyileşmenin en etkili yollarından biri.

        SARILMANIN UZUNLUĞU NEDEN ÖNEMLİ?

        Sarılmanın süresi, sağladığı faydaları doğrudan etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre, 5 ila 10 saniye arasında süren sarılmalar genel bir rahatlama sağlarken, 20 saniye süren sarılmalar ise daha güçlü fizyolojik etkiler yaratıyor. Bu sürenin ardından beden, tam anlamıyla gevşiyor ve kalp ritmi yavaşlıyor.

        Kan dolaşımı dengeleniyor, stres seviyeleri azalıyor ve bağışıklık sistemi uyarılıyor. Kısacası, sürenin uzaması hormonların devreye girmesi için kritik bir faktör. Bu yüzden “hızlı bir selamlaşma”dan öteye geçerek bilinçli ve uzun bir sarılma, sağlık açısından çok daha faydalı oluyor.

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