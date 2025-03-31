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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan derbiye dev prim! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan derbiye dev prim!

        Galatasaray'ı yenerek taraftarına derbi zaferi hediye eden Beşiktaş'ta dev maçın primi de belli oldu.

        Giriş: 31.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:09
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        Beşiktaş'tan derbiye dev prim!
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılar, rakibinin namağlup unvanını noktalarken evinde Fenerbahçe maçının ardından taraftarına bir derbi galibiyeti daha hediye etti.

        Siyah-beyazlılarda dev maçın primi de belli oldu.

        Başkan SerdalSerdal Adalı'nınAdalı'nın bu karşılaşma için 1 milyon Euro'nun üzerinde prim belirlediği öğrenildi.

        Maç günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Adalı, son toplantıda rakamı açıklarken oyunculardan da galibiyet sözü aldı.

        Derbiye tesislerden takımla birlikte hareket eden Adalı, galibiyetin ardından soyunma odasına inerek oyuncuları tek tek tebrik etti.

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