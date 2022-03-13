Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın dün yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda yağış nedeniyle oluşabilecek zemin problemleri ihtimaline karşılık Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray-Barcelona maçları için Vodafone Park'ı Galatasaray Kulübü'nün kullanımına açılabileceği vurgulanarak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin dünkü daveti hatırlatıldı.

İstanbul'a ulaşımda bir sorun yaşanmamasına rağmen Galatasaray'ın İzmir'de antrenmanlarını sürdürmesinin sorgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır? Günler öncesinden yetkililer tarafından açıklanmış hava durumu raporları ortadayken ulaşım ve saha zemini ile ilgili tedbir almamış olmalarının sebebi nedir? Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonundan limit artırımı ile ilgili talebini ülkemizi Avrupa'da temsil eden tüm kulüpler için yaptığını anlamamış olmanızı hayretle karşılıyoruz. Başkanımızın sezon başında ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek kulüplerimiz için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Finansal Fair Play talimatına yönelik limit artırımı talebi ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimiz için yapılmıştır ve bu sayede Galatasaray Spor Kulübü de fayda sağlamıştır."

"SON 10 YILDA ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATKIYI SAĞLAYAN KULÜP OLDUĞUMUZ, UEFA RAPORLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR"

Beşiktaş'ın son 10 yılda ülke puanına en fazla katkı sağlayan kulüp olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven'dan iki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi UEFA sıralamasında 70 puanla bulundukları 44. sıradan, 77 puanla 37. sırada bulunan Beşiktaş'a yaklaşabilir, ülke puanına hatırı sayılır bir katkı sağlayabilirlerdi. Son 1 haftada, son 1 ayda, son 1 yılda değil son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Bu raporları gözden geçirmelerini tavsiye ederiz. 21.01.2022 tarihinde Galatasaray kulübü resmi twitter hesabından 'İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır' şeklinde paylaşılan fotoğraflı içerikten 2 ay sonra 14.03.2022 tarihinde aynı stadyumda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili aynı içeriği neden paylaşmamışlardır?"

Galatasaray'ın ülke puanı ile ilgili söylemlerini inandırıcı bulmadıklarına değinilen açıklamada, "Ülke puanına katkı sağlamak için birliktelikten bahsedenler, 117 yıllık değerlerinden dem vuranlar, bu fikirleri 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi'nden elenen takımımızın Lyon maçının ertesi günü 'Tarih Bir Kere Yazıldı' başlıklı paylaşımı kulüp resmi twitter hesaplarından yayınladıklarında düşünebilselerdi keşke. Tüm bu samimiyetten uzak söylemleri de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu durumda eski teknik direktörleri Fatih Terim'in 2019 yılında Fenerbahçe'nin perşembe günü oynadığı Avrupa Kupası maçından sonra 25.02.2019 Pazartesi günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili olarak 'Derbiler tüm dünyada pazar günü oynanır' sözünü de kendilerine hatırlatır, o gün başka kulüplerin maçlarına karışarak dile getirdikleri şikayetlerini bugün tekrar düşünmelerini tavsiye ederiz." ifadelerine yer verildi.

"FUTBOLSEVERLERE KALİTELİ BİR MAÇ İZLETMEK VE KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Yarın oynanacak karşılaşmaya Beşiktaş'ın kazanmak için çıkacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak 'Aslanlar gibi rakibimizin karşısına çıkacağız' ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanına ve camiasına 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona karşısına da aslanlar gibi çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Zira biz 2020-2021 sezonu lig, kupa, süper kupa şampiyonu futbol takımımızla, karşılarına her zaman olduğu gibi tüm iyi niyetimizle, futbolseverlere kaliteli bir maç izletmek ve kazanmak için çıkacağız. Sonuç olarak tüm bu yapmış oldukları açıklamanın özü itibarıyla algıyı ligde bulundukları durumdan uzaklaştırmak için yapılmış siyasetlerini geçtiğimiz sezonun üç kupalı şampiyonu Beşiktaş üzerinden yapmaya çalışmaları da manidardır."