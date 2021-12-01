Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftasında Kayserispor‘u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim yapıldığını belirten kulüp şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı, Yukatel Kayserispor maçına özel uygulanacak yüzde 50 indirimli biletlerden satın alarak, takımımızın güçlü desteğinize en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde Vodafone Park tribünlerini doldurmaya davet ediyoruz."

BİLET FİYATLARI

1. Kategori 165TL

2. Kategori 150TL

3. Kategori 130TL

4. Kategori 125TL

5. Kategori 110TL

6. Kategori 100TL

7. Kategori 70TL

8. Kategori 65TL

VIP 101-126: 375TL

VIP 100: 425TL