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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan açıklama: Devletimiz gerekeni yapacaktır - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan açıklama: Devletimiz gerekeni yapacaktır

        Beşiktaş Kulübü, bir gazetenin Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yazdığı haber hakkında bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:33
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        Beşiktaş'tan açıklama!
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        Beşiktaş Kulübü, bir gazetenin Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yazdığı haber hakkında bir paylaşım yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

        "Beşiktaş, 121 yıllık tarihi boyunca devletin önceliklerini kendi önceliklerinin önünde tutmuş Türkiye'nin en eski ve saygın spor kulübüdür. Vatanına sadıktır, milletini baş tacı eder ve her daim devletinin yanındadır.

        Beşiktaşımızı şeref ve namus üzerinden dil uzatarak kendi hırsları doğrultusunda kullanmaya çalışmak kimsenin haddi değildir!

        Buna yeltenenler karşılarında büyük Beşiktaş camiasını bulacaktır.

        Bu cüreti gösterenlere devletimizin gerekli cevabı vereceğine inancımız tamdır.

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