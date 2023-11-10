Beşiktaş'tan Aboubakar ve Cenk Tosun açıklaması!

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Beşiktaş Kulübü, Bodo/Glimt maçında sakatlanan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sağlık durumları hakkında açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi´nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar´ın Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi´nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun´un Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."