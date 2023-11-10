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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Aboubakar ve Cenk Tosun açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Aboubakar ve Cenk Tosun açıklaması!

        Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edildiğini, Cenk Tosun'un ise uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem belirlendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:15
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        Aboubakar ve Cenk Tosun açıklaması!
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        Beşiktaş Kulübü, Bodo/Glimt maçında sakatlanan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sağlık durumları hakkında açıklama yayımladı.

        Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

        "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi´nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar´ın Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

        Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi´nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun´un Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

        Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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