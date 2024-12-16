Beşiktaş'tan 3 değişiklik!

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen derbi maçın başlangıç kadrosuna göre Adana Demirspor karşısında 3 değişikliğe gitti.

Topraktepe, sakatlıkları nedeniyle Ciro Immobile, Milot Rashica ile Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gedson Fernandes bu maçta forma giymezken bu oyuncuların yerine Can Keleş, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de görevlendirdi.

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ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-1 yenildikleri Göztepe maçı kadrosuna göre Beşiktaş karşısında 2 değişikliğe gitti. Mavi lacivertliler Beşiktaş karşısında ilk 11 Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Abat Aimbetov olarak dizildi. Teknik Direktör Mustafa Dalcı, Göztepe karşısında ilk 11'inde başlayan Jovan Manev, Tayfun Aydoğan'ın yerine Semih Güler ile Abat Aimbetov'a forma şansı verdi. Beşiktaşlı taraftarlar da kendileri için ayrılan tribünü tamamen doldurdu.