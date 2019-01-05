Transferde ilk bombayı Burak Yılmaz’ı alarak patlatan Beşiktaş’ın, Milanlı stoper Cristian Zapata ile de büyük ölçüde anlaştığı ortaya çıktı.

32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyla el sıkışan Siyah-Beyazlı yönetimin, İtalyan kulübü ile de bonservis pazarlığında son aşamaya geldiği öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Milan’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Zapata, 9’u Serie A, 5’i de Avrupa Ligi’nde olmak üzere toplam 11 maçta görev yapıp 1 gol kaydetti.