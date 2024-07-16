Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde devam ediyor. Siyah Beyazlılar, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kamp otelinin tesislerinde 20 dakikası basına açık antrenmana kampta olan tüm futbolcular katılırken, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da idmanı takip etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki toplantısıyla başlayan antrenmanda bir süre ısınma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra kondisyon idmanları yaptı.

Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün sonunda ise kondisyon ağırlıklı oyunlar oynadı.

Beşiktaş, yarın TSİ 18.30'da hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.