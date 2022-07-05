Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu ve oyuncunun maliyetini de açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg formaları giyen 29 yaşındaki santrfor, bu yılın başında 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle İngiltere'nin Burnley takımına transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 maçta 163 kez fileleri havalandırdı. Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.