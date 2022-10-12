Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den ilginç istatistik: Deplasmanda daha iyi ve... - Beşiktaş haberleri

Beşiktaş, Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazandı ve zirve yarışını sürdürdü. Liderliğe ortak olan Kartal'da Valerien Ismael yönetimindeki iç saha ve dış saha karnesi dikkat çekti.

Beşiktaş'ın başında geçen sezondan bu yana 17 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael yönetiminde siyah-beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan topladı. İsmael, iç sahada ise biraz farklı bir görüntüdeydi. Vodafone Park'ta 9 maça çıkan Fransız teknik adam, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael, Kasımpaşa ve Başakşehir'e kaybederken 17 puan topladı. Ismael, dış sahada maç başına 2.5 puan ortalaması ile oynarken evinde ise 1.88'lik ortalama yakaladı.

GOLLER KAFA KAFAYA Beşiktaş, Ismael'le iç sahadaki 9 maçta 15 gol atarken 10 gol yedi. 2 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, 1.66'lık gol ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlılar, dış sahada ise 15 gol atarken 10 kez meşin yuvarlağı kalesinde gördü. 1 maçta gol yemeyen Kartal'ın deplasmandaki gol ortalaması ise 1.87 oldu.