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        Beşiktaş'ta belgesiz valelere ceza kesildi

        İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından eğlence mekanı ve kafelerin valelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Belgesiz çalışan 7 kişiye ise 6 bin 498 lira ceza kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:36
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        Beşiktaş'ta valelere ceza
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        İstanbul'un Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Arnavutköy Mahallesi'nde araçların trafik kurallarına aykırı şekilde parklanma yaparak trafik akışının engellendiği tespit edilmesi üzerine vale denetimi gerçekleştirdi.

        Eğlence mekanı ve kafelerin valelerine yönelik denetim düzenlenirken, yol ve kaldırımlarda yayaların güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan dubalar ve saksılar kaldırıldı. Mekanların önündeki vale çadırları da toplanarak kamyonete yüklendi.

        Eczane önündeki dubalar içeri alınırken, korsan otoparkçılıkla ilgili bir araziye ait "otopark" yazısı da kaldırıldı.

        Öte yandan, değnekçilik yapan ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan kişiler hakkında adli ve idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

        Denetimde, vale yeterlilik belgesi olmayan Batuhan S. (21), Samet S. (28), Ramazan K. (24), Mustafa K. (30), Ali L. (64), Fatih G. (32) ve Macit Mete K. (31) toplamda 6 bin 498 lira idari para cezası aldı. Macit Mete K.'nın 3, Batuhan S.'nin ise 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

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        #yerel haberler
        #beşiktaş belediyesi
        #vale denetimi
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