Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresinde karar çıktı

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Beşiktaş Kulübünde tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen toplantıda kurulların asil ve yedek listelerinde en az iki kadın üye zorunluluğu, Beşiktaş'ta forma giyen sporcular ile şehit ve gazi ailelerine özel düzenlemeler, üye sayısının artırılabilmesi için referans olma yılının 3 yıla düşürülmesi, referans gösterme sınırının 35'e yükseltilmesi gibi konular oylamayla sonuçlandırıldı.

Yeni tüzükle Beşiktaş'ın geleceğinin dizayn edildiğini söyleyen başkan Hasan Arat, "Beşiktaşlılar kalıpları kırdı, grupları yok etti. Bundan sonra her üniversiteli 18 yaşını doldurduktan sonra Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Üyelik ödemeleri için yönetim kurulu onlara 12 ay taksit yapacak. Bu tüzükle gurur duyun, kadınlarımız, şehit yakınlarımız gurur duysun. Bu genel kurulda Beşiktaş'ı farklı yerlere götüreceğimiz belli oldu. Tüzük çalışmasında gecesini gündüzünü katan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz burayı büyüklerimizden emanet aldık. Evlatlarımıza güzel bir anayasayı bırakmak için yola çıktık ve bugün bu onaylandı. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

REKLAM Beşiktaş TV'nin açılacağını söyleyen başkan Arat, Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştüklerini ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm altyapı için lise açmayı planladıklarını söyledi. Öte yandan başkan Hasan Arat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Nesrin Baş'ı sahneye çağırarak tebrik etti. Nesrin de yaptığı kısa konuşmada, "Zorlu bir süreçti. İyi ki varsınız. Çok emek verdim ve çalıştım. Başkanımız her zaman yanımdaydı. Beni çok destekledi. İnşallah hedefim olimpiyatlardan altın madalyayla dönmek. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.