Beşiktaş'ta tost ücreti kavgası: Müşteriye kurşun yağdırdı
İstanbul Beşiktaş'taki bir büfede tost ücreti nedeniyle çıkan kavgada müşteriye kurşun yağdıran büfe çalışanı tutuklandı. Silahlı kavga anları güvenlik kameralarıyla görüntülendi.
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Beşiktaş’ta bir büfede tost ücreti nedeniyle başlayan tartışmada büfe sahibi müşteriyi 5 yerinden vurdu.
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Barış A., Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan bir büfeye gelerek tost siparişi verdi.
Servis edilen tostu yedikten sonra kasaya ücreti ödemeye yönelen Barış A. ile çalışan arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Barış A., tost ücretini veremeyince çalışan da "paran yoksa sonra verirsin" dedi.
Bu sözlere sinirlenen Barış A. "Paramız var. Parasız gezmiyoruz herhalde. Sen bana ne demek istiyorsun" diye karşılık verdi.
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İkili arasında başlayan tartışma, çalışanın dışarıya çıkmasıyla daha da büyüdü. Taraflar önce birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra çalışan tabanca ile Barış A.'yı kovalamaya başladı.
Dışarıya taşan olayda çalışan silahını çekerek Barış A.'yı 5 yerinden vurdu.
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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Barış A., ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan Barış A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yapılan inceleme sonucunda Barış A.'ya ateş açan kişinin büfe çalışanı Ufuk Ç. olduğu tespit edildi. Saldırgan Ihlamurdere Caddesi üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Zanlının emniyette ifadesinde, hesap ödeme konusunda müşteri ile aralarında tartışma çıktığını, müşterinin küfür ettiğini ve bu sebeple silahını çekip vurduğunu söylediği öğrenildi.
Ufuk Ç., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "kasten yaralama" ve "silahla gasp" suçlarından tutuklandı.
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Görgü tanıklarından bir kişi, "Beşiktaş'ta arkadaşlarımızla yürürken bir anda bir kaç el silah sesi duyduk ve kalabalıkla beraber kaçışmaya başladık. Sonradan öğrendiğimize göre olay tost yiyen müşteri ile büfe sahibi arasında geçiyor. Tost yiyen müşterinin o an parası çıkışmayınca büfe sahibi ile arasında karışıklık çıkıyor. Sonrasında sinirlenen büfe sahibi müşteriye bir kaç el silah sıkıyor" dedi.