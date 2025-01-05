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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Tayyip Talha 1 ay yok! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Tayyip Talha 1 ay yok!

        Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:26
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        Beşiktaş'ta Tayyip Talha 1 ay yok!
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        Beşiktaş Kulübü, Tayyip Talha Sanuç'un sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un, yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır." denildi.

        Oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

        Tayyip Talha Sanuç'un 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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