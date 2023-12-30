Beşiktaş'ta Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun bulunduğu sokağın adı değişiyor

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa Finali, maç öncesi yaşanan kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın isminin değiştirileceğini duyurdu.

DHA'nın haberine göre; Akpolat yaptığı açıklamada, "Değerli komşularım, Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine'yi, kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu Akasyalı Sokağa vereceğiz. Sokağımızda aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın özel bir görsel alanı olacak" ifadelerini kulandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.