Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş'ta teknik direktör düğümü çözülüyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından çalışmalara başlayan siyah-beyazlılarda pek çok işim gündeme gelirken yabancıda Bruno Pinheiro, yerlide ise Şenol Güneş ismi öne çıkmıştı. Geçtiğimiz gün yapılan ve 5 saat süren yönetim kurulu toplantısında da geniş bir şekilde değerlendirildi.

Takımı Güneş'e emanet etmek istese de yönetimdeki fikir ayrılıkları sonrası başkan Çebi de Pinheiro'ya onay verirken Portekizli hoca kulübü Estroil ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı.

HAFTA BAŞI İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli yönetiminde çıkacak olan Beşiktaş'ta Pinheiro'un hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kara Kartal, 45 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.