Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Talisca kadroya alınmadı
Beşiktaş'ın geri almak istediği Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.
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Goal Arabia'da yer alan habere göre; Al Nassr, Anderson Talisca'yı gelecek sezon kadroda düşünmüyor.
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Habere göre Talisca, Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı.
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Arabistan ekibinin en fazla 5 yabancı futbolcu oynatabildiği hatırlatılan haberde, listeye Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles isimlerinin yazıldığı aktarıldı.
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Oyuncunun bu karar sonrası takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.
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Siyah-beyazlı yönetim, daha önce 10 milyon Euro bonservis +2 milyon Euro da bonus teklifi iletmişti.
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Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi.
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Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.
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Talisca, Al Nasrr ile çıktığı 67 maçta 44 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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