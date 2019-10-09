Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak sağlık sorunları nedeniyle vazgeçtiği Vincent Aboubakar dün İstanbul’a geldi. Takımı Porto’da verilen 3 günlük izni İstanbul’da değerlendiren Kamerunlu golcü, önce berberini ziyaret etti, ardından arkadaşlarıyla buluştu.

Portekiz basınının haberine göre ise Aboubakar’ın, Beşiktaş ile transfer görüşmesi gerçekleştireceği ve ocak ayında Siyah-Beyazlı kulübe dönüp dönmeyeceğiyle ilgili nabız yoklayacağı ifade edildi.

Bu sezon Porto’da sadece 4 dakika şans bulabilen 27 yaşındaki futbolcunun 2021 yılına kadar Portekiz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Fikret Orman, sezon başında Aboubakar ile ilgilendiklerini ancak kendilerinin istediği sağlık belgelerinin futbolcu tarafından gönderilmediğini açıklamıştı.

Vincent Aboubakar, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar toplam 107 gol atmayı başardı. Kamerunlu forvet Porto'da 56, Beşiktaş'ta 19, Lorient'te 17, Valenciennes'te ise 15 gol attı. 27 yaşındaki başarılı forvet bu periyotta 37 de asist yapmayı başardı.