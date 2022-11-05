Şenol Güneş'ten Masuaku açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, sakatlığı sebebiyle derbiye saatler kala maç kadrosundan çıkarılan Masuaku'nun son durumu hakkında bilgi verdi.

Şenol Güneş, "Masuaku'nun diz kıkırdağında sakatlığı var. Şişlik ve ağrıları var. %100 oynayabilecek durumda olmadığı için kadrodan çıktı. Ancak, oynayacak olanlar da maça hazır." dedi.