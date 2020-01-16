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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta savunmada yapılan hatalar yenilgide başroldeydi. As kadrosundan birkaç eksikle sahaya çıkan Kartal'da yenilen 3 gol saç baş yoldururken son dönemde yaşanan çöküşün devam etmesi Süper Lig'de pazar günü lider Sivasspor'la oynanacak kritik maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibini de endişelendirdi.
YÜKSELİŞ PERİYODUNDA SAVUNMA ÖNE ÇIKMIŞTI AMA...
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre lige çok kötü bir giriş yapan Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından yükselişe geçmiş, 9 resmi maçta 8 galibiyet alıp sadece Avrupa Ligi'nde Braga'ya mağlup olmuştu. Ligde üst üst 6 maç kazanan Kartal, bu periyotta 8 gol yerken ligdeki 6 maç baz alındığında ise kalesinde sadece 4 gol görmüştü.
WOLVES MAÇIYLA BAŞLAYAN ÇÖKÜŞ
Bu grafiğiyle ligde ikinci sıraya kadar yükselen Kartal'ın çıkışı ise Wolves maçına kadar sürdü. İngiltere'de rakibine 4-0 kaybeden Kartal, sonrasında ise sırasıyla Yeni Malatyaspor, 24Erzincanspor, Fenerbahçe ve BB Erzurumspor'a mağlup olurken sadece Gençlerbirliği'ni yenebildi. Bu periyotta defansif anlamda siyahla beyaz gibi bir görüntü sergileyen Beşiktaş, 6 resmi maçta kalesinde 15 gol gördü!
SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ ALARM
Teknik direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçının ardından da bu duruma dikkat çekerken yapılan hataların büyük takıma yakışmadığını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcının savunma konusunda alarm verdiği ve Sivasspor maçında bu hataların tekrarlanmaması konusunda uyarılarda bulunduğu kaydedildi.
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