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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlarda korkulan olmadı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlarda korkulan olmadı!

        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde Felix Uduokhai dışında eksik bulunmuyor. Hazırlık maçında sakatlanıp oyundan çıkan Rafa Silva'da korkulan olmazken yine aynı maçta sorun yaşayan Alex Oxlade Chamberlain'in de ciddi bir sorunu bulunmuyor.

        Giriş: 24.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:23
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        Sakatlarda korkulan olmadı!
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        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Felix Uduokhai dışındaki isimlerden iyi haber geldi.

        Milli arada hazırlık maçında İstanbulspor ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelen Beşiktaş rakibine 3-1'lük skorla mağlup olurken Rafa Silva'nın yapılan faulün ardından oyundan çıkması endişelere sebep olmuştu.

        Ancak Portekizli yıldızın önemli bir sorunun olmadığı ve derbide oynayabileceği öğrenildi. Yine aynı maçta sorun yaşayan Alex Oxlade Chamberlain'in de ciddi bir sorunu bulunmuyor.

        Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok ise A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosuna çağrılsa da ağrıları nedeniyle idmanlara çıkamamıştı.

        Ay-yıldızlıların Macaristan'la oynadığı rövanş maçı öncesinde kadrodan çıkarılan Mert Günok'un tedavi süreci olumlu ilerlerken derbide oynaması bekleniyor.

        Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Felix Uduokhai ise en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

        Siyah-beyazlılarda milli takımlara giden diğer isimlerde de şu ana kadar bir sakatlık sorunu yaşanmaması teknik heyeti memnun etti.

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