Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Masuaku sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, bir şok da Rosier'den geldi. Siyah-beyazlıların Fransız sağ beki, maçın ilk yarısında bir pozisyonda topu uzaklaştırmak isterken sol baldırından sakatlık yaşadı.

Bir süre oyuna devam eden Rosier, daha sonra kendini yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tecrübeli futbolcunun yerine oyuna Tayfur Bingöl dahil oldu.