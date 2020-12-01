Işıl ışıl parlıyor!

Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra yine aynı skorla 4-3 mağlup ederek unutulmaz bir zafer elde eden Beşiktaş'ta derbinin en başarılı isimlerinden birisi altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'dı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Başakşehir'in ardından Fenerbahçe karşısında da etkili bir performans ortaya koyan genç futbolcu formayı söktü aldı.

VISCA'YA KARŞI ETKİLİ OYUN

Koronavirüs nedeniyle karantinaya giren N'Sakala'nın yokluğunda Başakşehir maçına 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, karşısında ligin en iyi kanatlarından biri olan Edin Visca ile sağ bek Rafael olmasına rağmen rakiplerine göz açtırmadı. Oyunda kaldığı süre boyunca özellikle Visca'ya karşı etkili bir futbol ortaya koyan Rıdvan, mücadeleyi 5 top çalma, 2 uzaklaştırma, 2 şut ve 1 kilit pasla tamamladı.

DERBİDE DE SOLDAN GEÇİT VERMEDİ

N'Sakala'nın geç de olsa dönmesine rağmen Fenerbahçe karşısında da 11'de başlayan Rıdvan, hocası Sergen Yalçın'ı utandırmadı. Genç futbolcu, bu kez de Pelkas ile Gökhan Gönül'ün bulunduğu kanatta etkili bir oyun ortaya koyarken özellikle Yunan yıldıza nefes aldırmadı. Derbide 6 top çalma ile oynayan Rıdvan'ın gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçına da 11'de başlaması bekleniyor.

STUTTGART KAPIYI ÇALMIŞTI AMA...

Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından 11'de şans vermeye başladığı Rıdvan Yılmaz, yaz döneminde Alman ekibi Stuttgart'ın radarındaydı. Kapıyı çalan Bundesliga temsilcisine siyah-beyazlıların yanıtı 5 milyon Euro olurken bu miktarı fazla bulan Almanlar, 2 milyon Euro artı Hırvat sol bek Bruno Sosa'yı teklif etmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Rıdvan'ın bu grafiğini sürdürmesi halinde ara transferde ve yaz döneminde taliplerinin artmasına kesin gözüyle bakılıyor.