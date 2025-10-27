Beşiktaş, Süper Lig'in 10. Haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rafa Silva kritik maçta forma giyemedi. Portekizli yıldız, uzun bir aradan sonra maç kaçırırken siyah-beyazlılar da önemli bir puan kaybı yaşadı.

Geçtiğimiz sezon 51 maçın 49'unda görev alan ve bir maç dinlendirilip bir maçta da sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Portekizli futbolcu, bu sezon ise 15 resmi maçta da görev aldı.

Gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilen Rafa, Kasımpaşa maçını kaçırırken derbide sahada olması hedefleniyor.

Maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, "Rafa Silva, bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları beklentilerin çok altında. Bu oyun performans oyunu." demişti.