Beşiktaş'ta Rafa Silva etkisi sürüyor!

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Benfica'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Rafa Silva, şu ana kadar Beşiktaş'ta çıktığı 6 resmi maçta 4 gol ve 3 asist üretirken siyah-beyazlılarda yeni bir "Portekiz çetesi"nin de oluşmasında önemli rol oynadı.

Rafa Silva'nın gelişiyle Beşiktaş'ın bir diğer Benfica çıkışlı Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in de performansı tavan yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, şimdiden kariyerinin en skorer dönemine ulaşırken 6 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Gedson'un 2 golünün asisti de Rafa Silva'dan geldi.

JOAO MARIO'DA DA RAFA ETKİSİ Rafa Silva'nın gelişi, uzun süredir performansı tartışılan Gedson Fernandes'i ayağa kaldırırıken yeni transfer Joao Mario'da da etkili oldu. Beşiktaş'ın Benfica'dan son transferi olan 31 yaşındaki futbolcunun da bu seçiminde Rafa Silva referansının önemli olduğu öğrenildi. Benfica döneminde Rafa Silva ile yakın dost olan ve etkili performanslara imza atan Joao Mario'nun Beşiktaş'ta sergileyeceği performans da merakla bekleniyor.