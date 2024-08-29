Beşiktaş'ta Omar Colley PAOK'a doğru!

Kadrosuna son olarak Felix Uduokhai'yi katan Beşiktaş'ta Omar Colley'e yol gözüktü. Siyah-beyazlıların Gambiyalı stoperine Yunanistan ekibi PAOK ciddi şekilde talip. PAOK ile görüşmelerini sürdüren Colley, Beşiktaş'la da fesih konusunda temaslarını sürdürüyor.

Dün Lugano maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer alan Omar Colley'nin bugün de oynaması için bir engel bulunmuyor. Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bu akşamki maçta da savunmada Emirhan Topçu'ya görev vermesi bekleniyor.

Colley'in PAOK ile yıllık ücret konusunda görüşmeleri devam ederken transfer kısa süre içinde netlik kazanacak.