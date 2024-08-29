Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        7
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Omar Colley PAOK'a doğru! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Omar Colley PAOK'a doğru!

        Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Omar Colley'nin PAOK'a transferi için görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.

        Giriş: 29.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Omar Colley, PAOK'a doğru!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadrosuna son olarak Felix Uduokhai'yi katan Beşiktaş'ta Omar Colley'e yol gözüktü. Siyah-beyazlıların Gambiyalı stoperine Yunanistan ekibi PAOK ciddi şekilde talip. PAOK ile görüşmelerini sürdüren Colley, Beşiktaş'la da fesih konusunda temaslarını sürdürüyor.

        Dün Lugano maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer alan Omar Colley'nin bugün de oynaması için bir engel bulunmuyor. Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bu akşamki maçta da savunmada Emirhan Topçu'ya görev vermesi bekleniyor.

        Colley'in PAOK ile yıllık ücret konusunda görüşmeleri devam ederken transfer kısa süre içinde netlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekonomik güven 3 yılın dibinde
        Ekonomik güven 3 yılın dibinde
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası
        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Koşuda sınıfta kaldı!
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Habertürk Anasayfa