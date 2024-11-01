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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Musrati forma bekliyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Musrati forma bekliyor!

        Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürerken Siyah-Beyazlıların Libyalı orta sahası Musrati de 11'e dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:39
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        Musrati forma bekliyor!
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        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı maçta sakatlanan Libyalı futbolcusu Al Musrati, Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarında forma giyememişti.

        Siyah-beyazlılarda bu süreçte formayı Cher Ndour alırken milli aranın ardından tam olarak hazır hale gelen Musrati, 11'deki yerini kaybetti.

        Konyaspor maçında sonradan oyuna girip 22 dakika sahada kalan Musrati, Lyon maçında ise 4 dakika şans buldu.

        28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçında ise kadroda olsa da mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

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        Çalışmalarını sürdüren Musrati'nin Kasımpaşa maçında 11'e dönme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, orta alandaki tercihine maç saatine kadar karar verecek.

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