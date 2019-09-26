Beşiktaş yönetimi, bugün Vodafone Park'ta olağanüstü toplanacak. Fikret Orman'ın istifası ve bundan sonraki süreç değerlendirilecek.

Sadece Fikret Orman istifa ederse olağanüstü seçime kadar Serdar Adalı başkanlık yapacak. Yönetim tam kadro istifa ederse seçim sürecini Divan başkanlığı yönetecek. Dün gece Fikret Orman'a yapılan ikna turları, Başkan'ın evine giden yönetimden ve teknik heyetten temsilciler Orman'ı henüz ikna edemediler. Bugünkü toplantının sonucu merakla bekleniyor.