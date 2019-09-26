Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman şok bir kararla görevi bırakırken en çok konuşulan konulardan birisi de teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceği...

Başakşehir'den ayrılıp sezon başında Kartal'ın başına geçen Avcı, lige ve Avrupa'ya kötü bir başlangıç yaparken Orman'ın ani istifa kararıyla da bir şok daha yaşadı. Kararı öğrendikten sonra kendisinin de istifasını vereceği yönünde dedikodular çıkan Avcı'nın tüm yaşananlara rağmen Trabzonspor maçına odaklandığı kaydedildi. Futbolcuların da dikkatinin saha içinde kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca yönetimde yaşanan krizin takıma yansımaması için çaba gösterecek.

YENİ YÖNETİMİ BEKLEYECEK

Yönetimde yaşanabilecek olası değişim halinde Avcı'nın da planını belirlediği kaydedildi. 56 yaşındaki çalıştırıcı, olağanüstü kongreye kadar takımının başında kalmaya devam edecek. Avcı, seçimin ardından yeni yönetimin önünü açmak için istifasını verecek. Eğer yeni yönetim Avcı ile devam etmek isterse istifa değerlendirmeye alınmayacak. Yeni yönetimin istememesi halinde ise Avcı dönemi sona erecek.

AVCI İLE ORMAN BİR ARAYA GELDİ

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Orman bir araya geldi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı Trabzonspor maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin" ifadelerini kullandı.