Beşiktaş'ta kadro planlaması sorgulanıyor!

Sezona iyi bir giriş yapan siyah-beyazlılar, yeni transferleri ile taraftarına umut verse de son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklar ve yedek kulübesinin zayıflığı kayıpları da beraberinde getirdi.

Son 3 maçında Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, Başakşehir ile ise golsüz berabere kalarak 8 puanlık kayıp yaşadı.

Sezon başında 20'den futbolcu ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar 8 ismi kadrosuna katarak önemli bir yenilenme sürecine girmişti.

İleri uçta ise Ciro Immobile'nin yokluğunda yine Semih Kılıçsoy görev aldı.

Siyah-beyazlılar, zorlu maça kanat oyuncusu olmadan başlarken orta alanda Gedson ve Musrati, sağ kanatta Joao Mario, sol kanatta Ernest Muçi ve 10 numarada da Rafa Silva dizilimi ile başladı.

Ancak Başakşehir karşısında Giovanni van Bronckhorst'un 11 tercihi ve sonradan yaptığı değişiklikler kadrodaki eksikleri de gözler önüne serdi.

Asıl mevkisi 10 numara olan Muçi ile orta saha olan Joao Mario ile kanatlarda pozisyon arayan Beşiktaş oldukça zorlandı. Beşiktaş'ın orijinal kanat oyuncularından Milot Rashica ve Can Keleş ise kulübede yer aldı.

Giovanni van Bronckhorst'un oyuna ilk hamlesi 66. dakikada Semih Kılıçsoy yerine Milot Rashica olurken Beşiktaş bu kez tek kanatla forvetsiz oyunu denemeye başladı.

Rafa Silva'nın genelde ileri uçta yer aldığı bu dizilimde orta alandaki isimler de zaman zaman forvette gözüktü ancak beklenen gol gelmedi.

Hollandalı hoca, 86. dakikada Muçi'yi çıkarıp Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu sokarak yeniden forvetli sisteme dönse de kalan sürede bu da yetmedi.