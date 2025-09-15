Beşiktaş'ta Jota Silva: Meydan okumaya hazırım

Yeni takımında ilk golünün hayalinden bahseden Jota, "İlk golümü hayal edersem, muhtemelen tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye belki bir ortayla gelen kafa golü olur. Bundan çok keyif alırım. En büyük hedefim takıma hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak. Her zaman bireysel başarıdan çok takımı öne koyarım. Buradaki herkesin de aynı düşüncede olduğunu görüyorum. Hiç şüphesiz bir şekilde Beşiktaş’ın bu sezon büyük işler başarmasına, sahada en iyisini yapmasına katkıda bulunmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı taraftarlara da mesaj gönderen tecrübeli oyuncu, "Her maçta, her anda gösterdikleri tutkuyu sürdürsünler. Bize verdikleri destekle sanki sahada bir kişi fazlaymışız gibi hissettiriyorlar. Bu desteği sahada hissetmek için sabırsızlanıyorum." dedi.