Beşiktaş'ta ilk hedef Lyanco!

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında stoper transferi yer alıyor.

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Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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AMARTEY'DEN VAZGEÇİLDİ! Siyah-beyazlılar ilk olarak Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey için girişimlerde bulunurken, bu transferde mutlu sona ulaşamadı.

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Ganalı stoperin imza parası talebini aşamayan siyah beyazlı idareciler, bunun üzerine Amartey'den vazgeçti ve rotasını Southampton'ın Brezilyalı stoperi Lyanco'ya çevirdi.

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Bein Sports'un haberine göre; Beşiktaş, gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Southampton'a Lyanco için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, görüşmelerin olumlu ilerlediği gelen haberler arasında.

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2021/22 sezonunun başında Torino'dan 7.5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olan Lyanco, kırmızı beyazlı ekiple çıktığı 48 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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