Beşiktaş'ta Igor Tudor ve Ole Gunnar Solskjaer iddiası
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Giovanni van Bronckhorst ismi öne çıksa da yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
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Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük için Giovanni van Bronckhorst ismi konuşulsa da dış basından yeni iddialar geldi.
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Lazio, sezon ortasında göreve gelen ve sezon içerisinde başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.
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İtalya'dan birçok gazete bu gelişmeyi duyurdu ve Lazio'nun kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.
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İki tarafın transfer konularında anlaşamadığı ve Lazio'nun bunun üzerine ayrılık kararı aldığı kaydedildi.
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Igor Tudor'un ayrılık durumunda 2.5 milyon euro'luk maaşını peşin olarak istediği belirtildi.
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LA GAZZETTA: "TUDOR, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR"
Öte yandan, Igor Tudor'un bir yandan Beşiktaş ile görüştüğü La Gazzetta dello Sport'taki haberin detayında verildi.
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LAZIO, YENİ HOCA ARAMAYA BAŞLADI
Lazio'nun Igor Tudor'un yerine Marco Baroni ve eski futbolcusu olan Almanlar'ın efsane golcüsü Miroslav Klose ile temaslara başladığı bilgisi de verildi.
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BİR İDDİA DAHA: SOLSKJAER
Öte yandan Beşiktaş için günün yeni iddiası da ESPN'den geldi.
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Habere göre Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya yakın.
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Beşiktaşlı yöneticilerin Solskjaer ile anlaşmak için umutlu oldukları ifade edildi.
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Norveçli teknik adam, Kasım 2021'de Manchester United'dan ayrıldığından beri antrenörlük yapmıyor.