Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi. Cuma günü konuk olacağı Akdeniz ekibini devirerek 2 maçlık galibiyet hasretini bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, ilk yarıda zirveye tırmandığı fikstüre de iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Söz konusu dönemde 8 maçta 22 puan toplayarak 16. sıradan 2. sıraya kadar yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın son haftalara iddialı girebilmek için benzer bir başarıyı yakalamanın şart olduğunu vurguladı.

DİPTEN ZİRVEYE

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde çok kötü başlayan Kartal, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile sadece 5 puan toplayabilmiş ve 16. sıraya kadar gerilemişti. 7. haftada sahasında Alanyaspor'u 2-0 yendikten sonra Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, daha sonra sırasıyla Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı yenerek üst üste 6 galibiyet galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, o dönemde lider Sivas'ın 3 puan gerisinde 2. sıraya kadar yükselmişti.

YİNE AYNI KADRO

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor karşısında da 11'de değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Hastalıktan dönen Adem Ljajic, takımla çalışmalara başlasa da Yalçın'ın Sırp futbolcuyu yedek soyundurup Trabzonspor karşısındaki 11'i sahaya sürecek.