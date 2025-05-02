Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın 12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Beşiktaş Disiplin Kurulu toplantısında yaşanan olaylar sonrası disipline sevk edilen Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat hakkında karar çıktı.

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve üyeler, yapılan son toplantıda Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten ihracı için oylama yapılmasını kararlaştırdı.

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Yönetim, kararı onayladığı takdirde ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması yapılacak.

REKLAM NE OLMUŞTU? Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün, kürsüye çıkan Hasan Arat'a "terbiyesiz" demesi üzerine, Arat "Sensin terbiyesiz" şeklinde yanıt verdi. Ardından Tevfik Yamantürk'ün, Arat'a "hırsız p...." demesi üzerine Arat arkasını dönüp "Sen göreceksin" dedi. Hasan Arat & Tevfik Yamantürk arasında yaşanan fiziki kavga sonrasında Hasan Arat'a saldırıda bulunuldu. pic.twitter.com/MUkhNINDXV — Fırat Günayer (@firatgunayer) April 12, 2025 Tevfik Yamantürk de "Sen göreceksin" dedi ve Hasan Arat'a fiziksel müdahalede bulundu. Yamantürk'ün fiziksel müdahalesi sonrası ortalık karışırken, Yamantürk'ün korumalarından biri de kürsüye gelip Arata yumruk attı. Yaşanan saldırı sonrası Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı ertelendi.