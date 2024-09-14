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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler yıldızlarda! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gözler yıldızlarda!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, tüm gözler skor yükünü üstlenen Rafa Silva ve Ciro Immobile'de olacak.

        Giriş: 14.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:23
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        Beşiktaş'ta gözler yıldızlarda!
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        Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı. Süper Lig'e 3'te 3'le başlayan siyah-beyazlılarda hedef kazanarak seriyi sürdürmek.

        Beşiktaş zorlu maçta ise hücum hattındaki yıldızlara güveniyor. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ciro Immobile, 6 resmi maçta 7 gol üretirken Rafa Silva ise 4 gol ve 3 asist üretti.

        İki yıldız teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Trabzon'da da en önemli kozları olacak.

        JOAO MARIO BEKLEYİŞİ

        Beşiktaş'ın son transferi Joao Mario da Trabzonspor karşısında Semih Kılıçsoy'un yerine öne çıkıyor.

        Milli arayı sakatlıkla geçiren Semih'in takımla çalışmalara dönse de idman eksiği nedeniyle kadroda olsa da yedek başlaması bekleniyor.

        Semih'in yokluğunda formaya en yakın isim olarak gözüken Joao Mario da Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanındaki en önemli hücum ayaklarından birisi olacak.

        Benfica'da sezona başlayıp 2 maça çıkan sonrasında da Beşiktaş'a transfer olan Portekizli futbolcu, idmanlarda da hazır bir görüntü sergiledi.

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