"Derbinin anlam kazanması için..."

Unutulmaz derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ederek Kadıköy'de 15 yıllık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş'ta gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında alınan kritik galibiyetlerin anlam kazanması için Kasımpaşa'yı yenmelerinin şart olduğunu vurguladı. Yalçın, Fenerbahçe karşısında alınan tarihi galibiyetin artık geride kaldığını ifade ederek "rehavet" uyarısı yaptı.

DAR KADRODAN YENİDEN GENİŞ KADROYA

Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına önemli eksiklerle çıkan Beşiktaş'ta kadro da yeniden genişledi. Ersin'in 2 maçlık, Dorukhan'ın ise 1 maçlık kart cezası biterken karantina sürecini tamamlayan Vida da takıma katıldı. Sergen Yalçın'ın kaleyi yine Utku'ya emanet etmesi beklenirken Vida ve Welinton'un da dönmesi sonrası stoperde kimin oynayacağı merak konusu. Geride kalan iki maçta stoperde Necip Uysal ve Montero ikilisine görev veren 48 yaşındaki çalıştırıcı, Paşa karşısında bu bölgede değişikliğe gidebilir. Yalçın orta sahada ise Dorukhan ya da Mensah'ıtan birini tercih edecek. Kırmızı kart cezalısı Larin'in yokluğunda ise Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girip asist yapan Kevin N'Koudou en büyük favori. Diğer bölgelerde ise derbide oynayan isimlerin yine sahada olması bekleniyor.

İLK HAT-TRICK İÇİN SAHADA

Kasımpaşa'yı yarın Vodafone Park'ta konuk edecek olan Beşiktaş, kazanması halinde bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet alacak. Kartal, ayrıca sahasında da ilk kez 3'te 3 yapma şansını kullanmak istiyor.