Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in yeni sezondaki kaderi kendisine bağlı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Ganalı yıldızla devam etmek isterken gelecek sezonki maaşından indirim yapmasını talep etti.

6 MAÇTA GÖREV ALDI

Kartal'dan yarım sezon için 375 bin Euro alan tecrübeli oyuncunun 10 maçta en az 45 dakika forma giymesi halinde sözleşmesi 1 yıl daha otomatik uzayacak ve alacağı ücret de 1.7 milyon Euro olacak. Bu rakamda indirim talep eden Beşiktaş yönetimi, Boateng'in kararını beklemeye başladı. Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 maçta görev alan Boateng, bunların 5'inde 45 dakika ve üstü süre aldı. 32 yaşındaki futbolcunun kalan 8 haftadaki kaderi, indirim konusunda vereceği karara göre şekillenecek.