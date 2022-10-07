Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesi son durum

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda dün sakatlanan Salih Uçan canları sıkarken Valerien Ismael de kadroyu belirlemeye başladı. Ismael'in orta sahayı Josef, Gedson ve Dele Alli üçlüsünden oluşturması bekleniyor. Bu durumda sol bekte Masuaku'yu yabancı sınırından dolayı kulübeye alacak olan Fransız teknik adam, Tayfur Bingöl ve Umut Meraş'tan birini sahaya sürecek. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beğeni toplayan Tayfur'un bu mevki için bir adım önde olduğu ifade edildi.

N'KOUDOU DÖNDÜ Beşiktaş'ta sakatlığı iyileşen Kevin N'Kouodu da takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncunun kadroda olması beklenirken maçın gidişatına göre süre alabileceği bildirildi. GHEZZAL'E YAKIN TAKİP Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe maçının son bölümünde oyuna giren Rachid Ghezzal için ise ilk 11 bekleyişi devam ediyor. Eksiklerini tamamlamaya devam eden yıldız ismin, maç günündeki durumuna göre ilk 11'de olması, aksi halde ise ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor.