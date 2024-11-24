Beşiktaş'ta Gedson Fernandes "Dalya" dedi!
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçını oynadı.
Giriş: 24.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:50
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.
"Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.
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