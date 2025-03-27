Beşiktaş'ta duran toplar için özel önlem!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ediyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, derbi öncesinde ekibiyle titiz bir çalışma yürütürken antrenmanlarda değinilen en önemli konulardan birisi ise duran toplar oldu.

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Bu sezon duran toplardan çok çeken siyah-beyazlılar ligde yediği 26 golün 9'unu buradan kalesinde gördü.

Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbide de 2 duran top golüyle mağlup olan siyah-beyazlılar, Solskjaer ve ekibi Galatasaray'ın usta ayaklarını ve duran top taktiklerini mercek altına aldı. Siyah-beyazlılar, kazanılan serbest vuruş ve kornerleri de verimli kullanmak için özel çalışmalar gerçekleştirdi.