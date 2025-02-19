Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı ertelendi

Beşiktaş'ın 22 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan 2024 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle 1 Mart Cumartesi gününe ertelendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Divan Başkanlık Kurulumuzdan Önemli Duyuru

22 Şubat Cumartesi günü saat 10.30’dan itibaren ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu’nda gerçekleştirileceğini ilan ettiğimiz 2024 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantımız, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan uyarılar dikkate alınarak söz konusu tarihte hava şartlarının elverişsiz olmasının beklenmesi sebebiyle Divan Başkanlığımız tarafından aynı yerde ve aynı saatte yapılmak üzere 1 Mart 2025 Cumartesi gününe ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK Divan Başkanlık Kurulu"