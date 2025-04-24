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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm! Hatayspor küme düşebilir - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm! Hatayspor küme düşebilir

        Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar Fenerbahçe derbisi öncesi kayıp yaşamayıp rakibini mağlup edip kötü gidişe 'dur' demek isterken; konuk takımın da puan çıkaramaması halinde küme düşme ihtimali bulunuyor. İşte kritik mücadele öncesi bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:48
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        • 2

          Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

        • 3

          Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

        • 4

          3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

          Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Kara kartal", ligde ve kupada evinde oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

          Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor.

        • 6

          5 FUTBOLCU SINIRDA

          Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

        • 7

          İKİ TAKIM 10. RANDEVUDA

          Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 9 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı. Takımlar 4 kez beraberliği bozamazken, iki karşılaşmada ise Hatayspor sahadan galip ayrıldı. "Kara kartal"ın 19 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

        • 8

          HATAYSPOR KÜME DÜŞEBİLİR

          Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

        • 9

          Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak. Hatayspor'un yenilmesi, Alanyaspor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

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