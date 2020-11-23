Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve taktik çalışma yaptı.

Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.