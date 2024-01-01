Beşiktaş'ta dalgıçlı kedi kurtarma operasyonu

"KEDİYİ KURTARDILAR; ONLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Gece saatlerinde balık tutmak için Kuruçeşme sahiline gelen Sıla Gündoğdu "Biz gece buraya balık tutmaya geldik. Gece 04.00 da buraya kedi düşmüş. Biz ancak sabah görebildik. Çok bağırdı.