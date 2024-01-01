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        Haberler Yaşam Beşiktaş'ta dalgıçlı kedi kurtarma operasyonu

        Beşiktaş'ta dalgıçlı kedi kurtarma operasyonu

        Beşiktaş'ta gece saatlerinde denize düşen kediyi İstanbul Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları kurtardı. Vatandaşlar dalgıçlara teşekkür ederken denizden çıkarılan kedi kaçarak uzaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:56
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          Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi altından kedi sesleri gelmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

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          Kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerinden iki dalgıç caddenin altındaki bölüme girdi.

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          İki dalgıç kediyi bulunduğu yerden kurtararak sahile çıkardı. Islanan kedi, bir süre bekledikten sonra kaçarak uzaklaştı.

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          "KEDİYİ KURTARDILAR; ONLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

          Gece saatlerinde balık tutmak için Kuruçeşme sahiline gelen Sıla Gündoğdu "Biz gece buraya balık tutmaya geldik. Gece 04.00 da buraya kedi düşmüş. Biz ancak sabah görebildik. Çok bağırdı.

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          İtfaiye ekiplerini aradık. Onlar da ekiplerini gönderdiler. Kediyi kurtardılar. Onlara çok teşekkür ederiz" dedi.

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          Vatandaşların teşekkür ettiği ekipler geldikleri bota binerek uzaklaştı.

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