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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu kafilede yer almazken sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroda yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:04
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        Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosunda 3 eksik!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, bugün saat 17.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Alanya’ya gidecek.

        Kartal'da bu maçın kamp kadrosu da belli oldu. Anneannesi vefat eden Gedson Fernandes ve sakatlıkları bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroda yer aldı.

        Beşiktaş'ın, Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Rafa Silva, Joao Mario, Elan Ricardo, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi ve Keny Arroyo."

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